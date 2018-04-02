تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة محافظة السويس»

أجلت محكمة شمال القاهرة، محاكمة المتهمين الأربعة، المحبوسين على ذمة قضية رشوة السويس، لجلسة 9 مايو المقبل.



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة "100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة رولكس"؛ مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.