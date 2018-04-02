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الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:46 م

«المصريين الأحرار» يهنئ السيسي بفوزه الساحق في الانتخابات

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
إسلام نصير
dostor.org/2114604

بعث حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، بنتيجة ساحقة جاءت بنسبة 97،8%.

جاء نص البرقية كالتالي:
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد،،
نبعث لسيادتكم خالص التهنئة القلبية لحصولكم علي ثقة عموم الشعب المصري للمرة الثانية لتوليكم قيادة الوطن للوصول إلي برّ الأمان والاستقرار.

وتعُد النتائج والفوز الساحق في العملية الانتخابية نتيجة طبيعية للأداء الوطني والفريد والكفاءة والإخلاص والعطاء الذي قدمتموه منذ كنتم وزيرًا للدفاع، والإعجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الرئاسية الأولي من مشروعات قومية وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد.

كما تحمل النتائج رسالة واضحة للتأييد الشعبي الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج لزعيم البلاد عبدالفتاح السيسي في مسيرته للبناء وحرب آفة «الإرهاب» الذي تغلغل في العالم.

وإذ نشكر عموم شعبنا العظيم الذي يقف حائط صد أمام كافة المؤامرات، ويدعم قيادته الوطنية الخالصة، نؤكد أن المصريين دائمًا وأبدا قائدا ومعلما، وجيناتهم الطيبة ترفض فيروسات الشر، وإصرارهم وعزيمتهم تقهر كل الأعداء.
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر

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