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الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:45 م

رئيس الوزراء يوجه بضرورة الاستمرار في خطوات الإصلاح الإداري

شريف إسماعيل، رئيس
شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
هيام النحاس
dostor.org/2114603

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري- اليوم-؛ لمناقشة "خطة عمل تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة التنظيم الإداري"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستمرار في خطوات الإصلاح الإدارى، واستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ودمجها في المشروع بهدف الوصول إلي الصيغة النهائية من المشروع في أقرب فرصة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء مماثل، فيما يتعلق بالمحليات؛ لتطوير العمل داخل المحافظات على مختلف المستويات الإدارية.

واستعرض "إسماعيل"- خلال الاجتماع- الموقف الحالي لإجراءات مشروع رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، والذي يأتي في إطار حرص الحكومة علي تطوير الأداء الإدارى لمختلف الوزارات، عبر الاستعانة بالخبرات الدولية؛ لضمان تحقيق "رؤية مصر 2030"، والوصول إلي تنظيم إدارى قادر وفعال على التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد الدولة.

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