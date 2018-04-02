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الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:40 م

بوتين يهنئ السيسي بانتخابه رئيسًا لمصر

بوتين و السيسي
بوتين و السيسي
محمود شومان
dostor.org/2114601

بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وفقا لوكالة ريا الروسية.

جاء فيها "إن نتيجة الانتخابات أثبتت سلطتك العظيمة بين مواطنيك، ودعمهم الواسع لسياستك الهادفة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحّة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار فى البلاد".

وأضاف "تقدر روسيا الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وأتوقع أن تحرز جهودنا المشتركة تقدما فى التعاون المفيد للطرفين فى كل المجالات، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة على المستوى الدولى والإقليمي، لا سيما فى مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. بلا شك، يصب ذلك فى مصلحة شعبى بلدينا".

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