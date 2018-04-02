رئيس أرمينيا يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

بعث الرئيس سيرج سركسيان، رئيس أرمينيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته للرئيس بدوام الصحة والنشاط المثمر، والسلام الدائم، والرفاهية للشعب المصري "الصديق".



وأكد الرئيس الأرميني، في برقيته، تميز العلاقات الأرمينية - المصرية منذ قرون، حيث تمكنت مصر وأرمينيا علي مدار السنوات القليلة الماضية من تعميق التعاون المستمر "متعدد الأوجه" بين الدولتين الصديقتين، وإقامة حوار "مستدام" رفيع المستوى القائم علي الثقة والتفاهم المتبادل.