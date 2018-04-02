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الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:39 م

فتحي عبدالوهاب يضبط «الزعيم» في قضية آداب بـ«عوالم خفية»

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
عربي السيد
dostor.org/2114597

يجسد الفنان فتحي عبدالوهاب- خلال أحداث مسلسل عوالم خفية- شخصية ضابط آداب، بقسم شرطة الهرم.
وخلال أحداث العمل يضبط "عبدالوهاب"، الزعيم عادل إمام، الذي يؤدي دور صحفي يملك مستندات على رجال الأعمال في قضية آداب، يتم تلفيقها لهم من خلال رجال أعمال آخرين، كي يعطيهم ما يملك من أوراق.
مسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته "مى سليم، بشرى، أحمد صيام، هبة مجدى، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود"، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.

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