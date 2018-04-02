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الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:36 م

موسى مصطفى موسى: نشكر المصريين على ثقتهم في السيسي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
محمد جعفر
dostor.org/2114592

أكد المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي أنه يشكر جموع الشعب المصري علي هذه المشاركة المشرفة، التي أثبت فيها المصريون حرصهم علي دماء شهدائنا وخوفهم علي وطنهم وحرصهم علي استكمال ثورتهم في ٣٠ يونيه ٢٠١٣، وتأكيدهم علي شرعية النظام الذي أتت به الثورة العظيمة.

كما أكد موسي مصطفي موسي علي تهنئته بالفوز لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلي ثقة المصريين في سيادته".

وأضاف "موسي": أننا نعد الرئيس بمساندته بكل أفكارنا، استكمالا لمسيرتنا الوطنية حتي نتخطي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتابع: "نعد المصريين باستمرار جهودنا الحزبية في خدمتهم وخدمة وطننا الغالي الذي نعيش فداءً له ونضحي من أجله بكل مرتخص وغالٍ".

وأشار "موسي" إلى أننا نتقدم بكل الشكر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات التي نفاخر بها، ونثمن دورها وحيادها وإدارتها الناجحة للعملية الانتخابية، ونخص بالشكر قضاة مصر الذين بذلوا جهودًا شاقة طوال أيام العملية الانتخابية".

كما أشار إلي تقدمه بوافر الشكر وعظيم التحية إلي جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة في تأمين العملية الانتخابية بكل هذا الحزم والأداء الأمني الرفيع المستوى.

وأضاف "موسي" أنه يتقدم لكل الصحفيين والإعلاميين المصريين بالشكر علي دورهم في تغطية كل أخبار حملته الرئاسية، ويثمن دورهم في تمكينه من نشر أفكار برنامجه الانتخابي طوال فترة الحملة.

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