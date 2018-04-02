تأجيل محاكمة عاطل متهم بالقتل فى خصومة ثأرية لـ ٤ يوليو

حجزت محكمة جنايات الجيزة بدائرة بولاق الدكرور، المنعقدة بالتجمع، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي ومحمد صابر، محاكمة عاطل لاتهامة في جريمة قتل إلى جلسة ٤ يوليو للحكم.



كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم رمضان نور الدين وآخرين بقتل المجني عليه حجاج سيد محمد جودة مع سبق الإصرار والترصد وإزهاق روحه ثأرًا منه لما بدر من نجل عمه بإزهاق روح أحد افراد عشيرة المتهم وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية أودت بحياته.



وكشفت التحريات، التي قام بها هاني محمد الحسيني رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه أبلغ بمقتل المجني عليه وفحص البلاغ ومناظرة الجثمان والتي دلت على أن المتهم اشترك مع آخرين قاموا بذلك على خلفية ثأر نشب بين ذوي المتهم وذوي المجني عليه.