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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:59 م

راندا البحيري: انهيت 90% من تصوير «رسايل»

الفنانة راندا البحيري
الفنانة راندا البحيري
منار إبراهيم
dostor.org/2114522

تصور الفنانة راندا البحيري باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "رسايل" برفقة الفنانة مي عز الدين، والمُقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت البحيري، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنها أنهت 90% من تصوير مشاهدها خلال المسلسل، لافتةً إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى داليا منصور ضمن أحداث العمل والتي تربطها علاقة ما ببطلة العمل وهي الفنانة مي عز الدين.

وأضافت البحيري أنها سعيدة للغاية للمشاركة فى عمل تلعب بطولته النجمة مى عز الدين التى تعاونت معها من قبل، فى مسلسل "حالة عشق" الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، خاصة، أنهما على علاقة صداقة قوية منذ سنوات عديدة، وهو ما يفرض نوعًا من التناغم والانسجام بينهما حينما تظهران فى أى عمل سويًا.

يُذكر أن مسلسل «رسايل» من بطولة مي عزالدين، وخالد سليم، وأحمد سعيد عبدالغنى، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وسميرة مقرون، ورزان مغربي، وعبدالرحمن أبوزهرة، وراندا البحيرى، ورامى فؤاد، وهاجر الشرنوبى، ودنيا المصرى، ومحسن منصور، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.

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