«سونى» تطلق حملة خيرية بالمكسيك للتخلص من النفايات الإلكترونية

أطلقت شركة "سوني" الرائدة فى مجال الصناعات الإلكترونية مبادرة جديدة للمساعدة على التخلص من المخلفات الإلكترونية فى المكسيك حيث يتولد حوالى 32 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويًا تحتوي على الزئبق والبيريليوم والرصاص، وهي عناصر تضر بصحة البشر وتؤثر على الكوكب.



وأفادت صحيفة "سيجوندو" الميكسيكة أن الشركة قدمت دعوة عامة للمواطنين بالمكسيك مفادها توفير قسيمة بقيمة 10 ألاف بيزو خصم على شراء الشاشات 4 كي او ون بوكس، لكل من يتبرع بجهاز تلفزيون تالف أو كومبيوتر قديم.



وتستمر الشركة فى عرضها على مدار شهري أبريل ومايو وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المخلفات الإلكترونية بالبلاد، لإعادة تدويرها واستخدامها من جديد حيث يمكن استبدال الأجهزة فى أى من منافذ بيع أجهزة سونى.



ووفقًا لأرقام الاتحاد الدولي للاتصالات، تحتل المكسيك المرتبة الثالثة في العالم في إنتاج النفايات الإلكترونية، ووفقًا للأرقام الصادرة عن جامعة الأمم المتحدة تأتي المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية فى الدول التى لا تعيد تدوير النفايات الالكترونية حيث يتم تدوير 10٪ فقط من المخلفات بشكل صحيح.



وتهدف هذه الحملة أيضًا إلى دعم المجتمع، لذا ستتعاون سوني مع أحد الجمعيات الخيرية، والتي ستحصل على الشاشات والمعدات الصوتية التي تم تجميعها في حالة جيدة، وستكون مسئولة عن إسنادها إلى قطاعات مجتمعية فقيرة.







