القضاء العراقي يحكم بإعدام 6 تركيات لانتمائهن لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».



ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي إن قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكمه بالإعدام على ست تركيات بجريمة الانتماء لتنظيم داعش ودعمه، وحكم على مُدانة واحدة بالسجن المؤبد.



وسبق أن أصدر القضاء العراقي، في أغسطس الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على تركية وسوري استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي.



وحكم القضاء العراقي، مؤخرًا، بالإعدام على جهادية ألمانية انضمت لتنظيم داعش، وكان الحكم الأول من نوعه الصادر بحق مواطنة أوروبية.