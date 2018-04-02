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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:54 م

«حرب» يهنئ السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية

أحمد حرب، عضو هيئة
أحمد حرب، عضو هيئة الأمانة العامة
محمد مبروك
dostor.org/2114510

هنأ أحمد حرب، عضو هيئة الأمانة العامة لائتلاف "فى حب مصر"، المصريين على نجاح الانتخابات الرئاسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، للمرة الثانية.

وأشاد "حرب"- في تصريحات له اليوم- بالنزاهة والشفافية التي تمت بها إدارة العملية الانتخابية، والمشاركة الكثيفة من مختلف فئات الشعب، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات وإعادة انتخاب الرئيس بأغلبية ساحقة- بعثت رسالة للعالم بأن الشعب المصري يشعر بالإنجازات الضخمة التي تحققت على الأرض.

وأضاف أن "القائد هو الشخص الذي يبدع في عمله الموكل إليه، من خلال التجديد والتميز به، الرئيس هو إنسان مجتهد ومثابر يبحث عما يفيده دائمًا لتنمية البلاد، وتلك هى سمات القائد ولديه ثقة بالنفس تمكنه من قيادة وإدارة هذا البلد، وتجعله قادرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة".

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