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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:53 م

«الإحصاء السعودية» تعلن عدد سكان المملكة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
وكالات
dostor.org/2114508

أجرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عددًا من المسوحات والإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، لتكشف عن عدد السكان الحاليين في المملكة.

وكان آخر تلك الإحصاءات هو مسح الخصائص السـكانية لعام 2017، الذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 14 أبريل إلى 18 مايو 2017، وتبيّن أن عدد السكان تجاوز 32 مليون نسمة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، إن "عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقًا لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 (1438) بلغ (32552336) نسمة مقارنة بـ(310742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (2.52%)، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (57.48%) ذكور، و(42.52%) إناث من جملة السكان في عام 2017".

وأضاف أن هذه النسب تقترب من نظيراتها في المسح الديموغرافي عام 2016، حيث كانت نسبة الذكور (57.44%) والإناث (42.56%) ويقدر عدد السكان السعوديين، وفقًا لنتائج المسح (20.064.970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، وذلك بزيادة مقدارها (343.392) نسمة.

وأوضح المفرج أن السكان السعوديون يتوزعون حسب الجنس بما نسبته (50.94%) ذكور، و(49.06%) إناث من جملة السكان عام (2017)، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام (2016) حيث نسبة الذكور (50.96%) والإناث (49.04%).

وأشار إلى أن "المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية، وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسكان".

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