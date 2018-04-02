أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان فوز السيسي بالرئاسة

وجه المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الخاسر، الشكر لجموع الشعب المصري، لمشاركته فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، وإثباته للعالم أنه قادر على التصدى لكل أعداء الوطن.



وقال "موسى" - في تصريحات له بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية-: "لن يصيبها أى ضرر طالما وحدة شعبنا متماسكة والله الولي والمعين فى كل خطوتها".



كما توجه موسى مصطفى موسى، بالشكر للقضاء المصري، الذى استطاع استكمال مسيرة الديمقراطية بكل حيادية وحافظ على حقوق المرشحين، وكان خير متابع للآليات وكافة لجان الاقتراع التى أثبتت أن حقوق المصريين لن يغير بها أحد قضائنا العظيم.



واختمم حديثه بتقديم التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته من جهد عظيم فى سبيل نجاح الانتخابات الرئاسية، والتى كانت نموذج يحتذى به العالم أجمع.