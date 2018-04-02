«عابد» بعد إعلان نتيجة الانتخابات: التحية والشكر للشعب المصرى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، علينا أن نتقدم بالتحية والشكر للشعب المصري العظيم الذي أثبت مما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الشعب هو المعلم، نتعلم منه في أى وقت وخاصة وقت الشدة.



ووجه التحية لكل نواب الشعب المصري بأنهم قادرون علي الدفاع عن كرسي مصر الذي جلس عليه من قبل جمال عبدالناصر وأنور السادات.



وقال عابد، أمامنا الكثير من الإنجازات التشريعية، والرئيس لديه الكثير من الإنجازات التي سيقدمها للشعب المصري، وعلينا أن نحتفل اليوم للرد على الدول التي تحاربنا، وللرد أيضًا على الإرهاب الذي يحدث بسيناء.