تأجيل محاكمة «قاتلة طفلة فايد» بالإسماعيلية لـ 8 مايو

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلة بمدينة فايد بالإسماعيلية لـ 8 مايو المقبل، لحضور المتهمة من محبسها والمرافعة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد محمد مكاوى، مأمور مركز فايد من المواطن صالح هاشم أحمد، عامل مقيم بقمة فايد دائرة المركز، بتغيب ابنته الطفلة «منة» 4 سنوات عن المنزل.



شُكل فريق بحث، برئاسة العقيد مدحت منتصر، رئيس المباحث الجنائية، ضم محمد طلعت، وكيل إدارة البحث الجنائى، والرائد أحمد عبد الله، رئيس مباحث مركز فايد.



وأشارت التحريات إلى وجود خلاف بين أفراد الأسرة وأن هناك خلاف نشب بين والد الطفلة والمتهمة «إيمان.ح.ع»، ربة منزل زوجة شقيقه «زكريا»، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة «إيمان.ح.ع».



وأكدت تحريات فريق البحث أن المتهمة صباح يوم الحادث وجدت الطفلة أمام منزلها فأغرتها بالحديث واقتادتها إلى داخل منزلها وقامت بإغراقها داخل برميل مملوء بالمياه إلى أن لفظت أنفاسها ثم قامت بدفنها بحفرة داخل حديقة منزلها وتظاهرت بعد ذلك بمساعدة الأسرة فى البحث عنها.



وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت تفصيلًا بصحة ما جاء بها حيث أقرت بإغراق "الطفلة"، ووضعها داخل برميل المياه رافضة كل توسلاتها ومحاولة تشبسها بالحياه وقيامها عقب ذلك بدفنها، حيث تم التوصل إلى مرقد الطفلة داخل منزل المتهمة.



تم التحفظ على المتهمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.