القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
حوادث
الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:49 م

تأجيل محاكمة «قاتلة طفلة فايد» بالإسماعيلية لـ 8 مايو

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
dostor.org/2114499

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلة بمدينة فايد بالإسماعيلية لـ 8 مايو المقبل، لحضور المتهمة من محبسها والمرافعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد محمد مكاوى، مأمور مركز فايد من المواطن صالح هاشم أحمد، عامل مقيم بقمة فايد دائرة المركز، بتغيب ابنته الطفلة «منة» 4 سنوات عن المنزل.

شُكل فريق بحث، برئاسة العقيد مدحت منتصر، رئيس المباحث الجنائية، ضم محمد طلعت، وكيل إدارة البحث الجنائى، والرائد أحمد عبد الله، رئيس مباحث مركز فايد.

وأشارت التحريات إلى وجود خلاف بين أفراد الأسرة وأن هناك خلاف نشب بين والد الطفلة والمتهمة «إيمان.ح.ع»، ربة منزل زوجة شقيقه «زكريا»، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة «إيمان.ح.ع».

وأكدت تحريات فريق البحث أن المتهمة صباح يوم الحادث وجدت الطفلة أمام منزلها فأغرتها بالحديث واقتادتها إلى داخل منزلها وقامت بإغراقها داخل برميل مملوء بالمياه إلى أن لفظت أنفاسها ثم قامت بدفنها بحفرة داخل حديقة منزلها وتظاهرت بعد ذلك بمساعدة الأسرة فى البحث عنها.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت تفصيلًا بصحة ما جاء بها حيث أقرت بإغراق "الطفلة"، ووضعها داخل برميل المياه رافضة كل توسلاتها ومحاولة تشبسها بالحياه وقيامها عقب ذلك بدفنها، حيث تم التوصل إلى مرقد الطفلة داخل منزل المتهمة.

تم التحفظ على المتهمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ يومين

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ يومين

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

رسميًا .. عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثانية

الإطاحة بالمشرف على المعارض والمدير المالى بهيئة الكتاب

البرلمان يتزين بأعلام مصر تزامنًا مع نتيجة الانتخابات الرئاسية

علاء فؤاد: عملنا بكل جهدنا لكي تليق الانتخابات بالدولة المصرية

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

ألبومات الصور

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

«عايد» يتابع سير العملية التعليمية بإدارات الغربية

صور.. محافظ الإسكندرية يسلم منازل «مشروع سترة»

«تعليم الغربية» يُشارك في الحفل الختامي لـ«اعرف بلدك»

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

كشكول

رئيس "تشريح طب الأزهر" يكشف الجديد في علم الأجنة

مدير "تعليم أزهر أسيوط": نسعى للحصول على شهادة الجودة

تكريم الطالبات المتفوقات في "أسيوط الأزهرية".. غدًا

جامعة دمياط تعقد المؤتمر العلمي الثاني "علماء المستقبل" 16 أبريل

"المعاهد الأزهرية" تعلن جداول امتحانات الإعدادي والنقل الثانوي

الأمصار

التعليم العالي يقرر تأجيل انتخابات مجالس الطلبة بعد انعقاد الوطني

البحرين تشارك في «المنتدى العربي الروسي»

الإمارات تتقدم بشكوى ضد قطر للمنظمة الدولية للطيران

بالجنسية والطعام.. ميانمار تستقطب بوذيين لأراضي الروهينجا

وفاة شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان

ads
منوعات

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك