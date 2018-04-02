أسباب نقل كتيبة «كاراكال» الإسرائيلية من الحدود المصرية

كشف تقرير إسرائيلي عن أسباب انتقال الكتيبة الإسرائيلية المقاتلة "كاراكال"، وهي كتيبة قتالية للمشاة تتألف من مجموعة من الجنود الذكور والإناث على حد سواء، وتركها الحدود مع مصر وذلك أولًا بسبب الهدوء النسبي السائد هناك، وذلك وسط نجاح الجيش المصري في عملياته لمكافحة الإرهاب في سيناء، خاصة عملية "سيناء 2018" التي بدأها في فبراير الماضي، وثانيًا ستنتقل إلى الضفة الغربية.



ووفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن كتيبة "كاراكال" التي تُعرف أيضًا باسم "كتيبة القطط الصحراوية للنساء"، ستنسحب في الصيف إلى خط لواء بنيامين في المنطقة المحيطة بالقدس.



وأضافت الصحيفة أنه سيتم نشر مقاتلي الكتيبة في نقاط تفتيش مختلفة حول القدس، نقلًا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي التي أكدت أن الكتيبة ستتمركز في المنطقة لمدة خمسة أشهر، بهدف تغيير هيكلها وألوية الجيش في الضفة الغربية.



ومنذ تأسيسها كانت كتيبة "كاراكال" مسئولة عن تأمين الحدود الجنوبية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية، بالإضافة إلى دورها الرئيسي لحراسة الحدود لمنع التسلل وتهريب المخدرات والعمليات الإرهابية عبر الحدود.