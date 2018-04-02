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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:46 م

أحكام متفاوتة على متهمين بإثارة الرعب والقتل فى بولاق

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2114488

قضت محكمة جنايات الجيزة دائرة بولاق الدكرور، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الاثنين، بمحاكمة متهمين بمشاجرة فى بولاق الدكرور حضوريًا بالسجن المشدد ١٠ سنوات لـ«أحمد.أ» وغيابيًا بالسجن المشدد ١٠ سنوات لكل من «أشرف.ا» و«هشام.أ» و«أبو طالب.د»، وغيابيًا بالسجن سنتان لكل من «تامر.م» و«إسلام.ش»، وبراءة 4 متهمين وهم سهير أنور وداليا دياب وشيماء أشرف وشوقية عبد العال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الرابع، اتهامات بـ"استعراض القوة والترويع بالعنف والتهديد"؛ لترويع المجني عليهم "إسلام شعبان، تامر ممدوح كمال، محمود هشام عبدالرحيم" وجميع المتواجدين على مسرح الحادث، وكان من شأنه إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم، ونتج عن ذلك "جناية والقتل العمد والشروع فيه".

وأشار أمر الإحالة إلى أنه كانت هناك خلافات سابقة فيما بين المتهمين والمجني عليهم، حيث نشبت مشاجرة بينهم، أطلق خلالها الطرف الأول الأعيرة النارية من أسلحة "بنادق آلية وخرطوش".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مشخشنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس وحتي الثامن؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد؛ لترويع المجني عليهم «المذكورة أسماؤهم آنفًا»، وبأنهم حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص «حجارة وزجاجات» دون مسوغ قانوني.

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