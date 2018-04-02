الغربية تحتفل بتنصيب السيسي

تنظم محافظة الغربية عدة احتفالات شعبية فى كل مدن المحافظة احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية عقب إعلانها رسميًا.



وستشهد ميادين الغربية احتفالات ضخمة عقب تنصيب عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، من خلال تنظيم عدة احتفالات فى جميع مدن المحافظة، للمشاركة والتعبير عن فرحتهم بفوز السيسي، أبرزها الاحتفالية الضخمة التى سيقيمها عمال غزل المحلة بعد قليل.



كما تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالغربية، اليوم الاثنين، أربع احتفالات على مستوى المحافظة ستبدأ منذ الساعة الرابعة عصرًا لإعلان نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، والاحتفالات ستضم منطقة ستاد طنطا وميدان الشون بالمحلة الكبرى ومجلسى مدن زفتى وكفر الزيات.



ووجهت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالغربية الشكر والتقدير للشعب المصري على وعيه الشديد بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، ولذلك اختار الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية لثقتهم فيه ولاستكمال ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات كبيرة وملموسة.