فوربس: مصر من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا فى إفريقيا

أكدت صحيفة "فوربس ميدل إيست"، أن مصر من أكثر وجهات الاستثمار الجذابة في القارة الإفريقية.



وتابعت الصحيفة أن المجموعة الاستثمارية الإفريقية "كوانتوم جلوبال" نشرت مؤخرًا تقرير مؤشر الاستثمار السنوي لعام 2018، الذي أظهر أن المغرب ومصر والجزائر احتلت المراتب الأولى بالترتيب في أكثر الواجهات الجاذبة للاستثمار في إفريقيا.



وأضافت أن المؤشر استخدم عددًا من المعايير في تقديره، على رأسها عوامل النمو الاقتصادي والسيولة والخطر وبيئة الأعمال وبعض العوامل الديموجرافية، ورأس المال الاجتماعي.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر حسّنت من سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ما ساعدها للوصول إلى المركز الثاني.

