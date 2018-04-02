«عسكرية أسيوط» تؤجل محاكمة 9 متهمين باقتحام قسم دير مواس لـ16 أبريل

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين في أحداث عنف وقعت بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013 لجلسة 16 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.



وأكد الدفاع عن المتهمين أن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقي أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في أحداث عنف والمتهم فيها 9 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس والسجل المدني.



كانت المحكمة العسكرية، قد أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية أخرى بتهم من بينها تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.