من داخل المستشفي.. التفاصيل الكاملة لحالة الفنانة أمل رزق

تواجدت «الدستور» اليوم داخل مستشفى العجوزة التي تُحتجز بداخلها الفنانة أمل رزق داخل العناية المركزة، لتنفرد بنشرالتفاصيل الكاملة عن الأزمة الصحية التى تعرضت لها صباح اليوم، ونشرت على إثرها مقطع فيديو توجه من خلاله استغاثة لرئيس الجمهورية.



البداية كانت من العقيد وائل الشريطي زوج الفنانة أمل رزق، الذي وضح لـ«الدستور» أن «رزق» تخضع للملاحظة الدقيقة بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة منذ ظهر اليوم، وأنها تتماثل للشفاء ببطئ، وذلك بعد ان أصيبت بارتفاع مفاجئ في ضربات القلب.



وأشار«الشريطي» الي أنها منذ مساء أمس الأحد، تعرضت لوعكة صحية مفاجأة ونقلت على إثرها لمستشفي الشروق والتي رفضت استقبالها لعدم وجود سرير بغرف الرعاية المركزة، ومنها نقلت إلى مستشفي السلام الدولي التي لم تستقبلها أيضًا لنفس السبب.



وأضاف: «بمجرد أن نشرت أمل، فيديو تناشد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندتها، تلقت مكالمة هاتفية من المتحدث باسم وزارة الصحة تفيد بأنه تم توفير غرفة خاصة للفنانة بمستشفي الشيخ زايد التخصصي.



ومن جانبه، أكد الدكتور جمال عبد الحفيظ، رئيس قسم رعاية القلب بالمستشفي، انه قد تم عمل الفحوصات الكاملة للفنانة خاصة أنها تعاني من زبزبات أذنية علي القلب، مما جعلها تعاني من ارتفاع حاد في ضربات القلب وتم وضعها تحت الملاحظة المركزة، مشيرًا الي ان حالتها الصحية تتحسن خلال الساعات القليلة القادمة.



وناشدت الفنانة أمل رزق فجر اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين راضي، بالتدخل لإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية، قائلة: «ياريس أنا بموت ومش لاقيه حد ينقذني».



وأضافت الفنانة الشابة، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن زوجها يتنقل بها بين المستشفيات ولا يوجد سرير خال بغرفة الرعاية ببعض المستشفيات، بالإضافة إلى رفض البعض الآخر استقبالها.