ضبط 400 لتر سولار مدعم و50 صندوق رنجة فاسدة فى كفر الزيات

ضبطت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، اليوم الاثنين، 250 كيلوجرام رنجة منتهية الصلاحية داخل مصنع، و400 لتر سولار مدعم بمحل لبيع الزيوت والشحوم بمركز كفر الزيات.



أخطر العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من المقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث التموين بمركزي كفرالزيات وبسيون، بضبط «أحمد.أ»، 41 سنة، صاحب مصنع رنجة بقرية كفر الباجة بمركز كفر الزيات، وبحوزته 50 صندوق رنجة، زنة الواحد 5 كيلو، بإجمالي وزن 250 كيلو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.



كما تم ضبط «ع. م»، 41 سنة، صاحب محل لبيع الزيوت والشحوم بقرية منصورية الفرستق بمركز كفر الزيات، وبحوزته 20 «جركن» معبأة بسولار مدعم، سعة الواحد 20 لترا بإجمالي 400 لتر.