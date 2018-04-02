القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
محافظات
الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:36 م

استعدادات مكثفة بجمصة لاستقبال شم النسيم

الدكتور أحمد الشعراوي،
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2114475

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إن مدينه جمصة استعدت لاستقبال رواد المصيف خلال أعياد الربيع "شم النسيم" 2018.

وكلف المحافظ المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة، بتشكيل غرفة عمليات لكاة الإدارات الخدمية بالمدينة، تعمل على مدار الساعة، للتصدي لأية مشكلات تتعلق بمطالب واحتياجات رواد المصيف خلال فترة أعياد الربيع.

وأضاف الشعراوي أنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة لتعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى لوحات إرشادية بالأماكن الحيوية بالمدينة، وبردورات مضيئة بجميع الميادين والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والنوبتجيات اللازمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الاحتياجات الزائدة خلال الأعياد، والتصدي لأي طوارئ، وتوفير المياه على مدار اليوم دون انقطاع بسهولة ويسر للمواطنين.

موضوعات متعلقة

«مصر للطيران» تستعد لأعياد الربيع

الدقهلية تستعد لعيد شم النسيم

«صحة الدقهلية» ترفع درجة الاستعداد في أعياد الربيع

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

الإطاحة بالمشرف على المعارض والمدير المالى بهيئة الكتاب

البرلمان يتزين بأعلام مصر تزامنًا مع نتيجة الانتخابات الرئاسية

علاء فؤاد: عملنا بكل جهدنا لكي تليق الانتخابات بالدولة المصرية

لوكهيد مارتن تزود مصر بنظام حديث لتطوير طائرات الأباتشي

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

ألبومات الصور

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

«عايد» يتابع سير العملية التعليمية بإدارات الغربية

صور.. محافظ الإسكندرية يسلم منازل «مشروع سترة»

«تعليم الغربية» يُشارك في الحفل الختامي لـ«اعرف بلدك»

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

كشكول

رئيس "تشريح طب الأزهر" يكشف الجديد في علم الأجنة

مدير "تعليم أزهر أسيوط": نسعى للحصول على شهادة الجودة

تكريم الطالبات المتفوقات في "أسيوط الأزهرية".. غدًا

جامعة دمياط تعقد المؤتمر العلمي الثاني "علماء المستقبل" 16 أبريل

"المعاهد الأزهرية" تعلن جداول امتحانات الإعدادي والنقل الثانوي

الأمصار

التعليم العالي يقرر تأجيل انتخابات مجالس الطلبة بعد انعقاد الوطني

البحرين تشارك في «المنتدى العربي الروسي»

الإمارات تتقدم بشكوى ضد قطر للمنظمة الدولية للطيران

بالجنسية والطعام.. ميانمار تستقطب بوذيين لأراضي الروهينجا

وفاة شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان

ads
منوعات

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك