استعدادات مكثفة بجمصة لاستقبال شم النسيم

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إن مدينه جمصة استعدت لاستقبال رواد المصيف خلال أعياد الربيع "شم النسيم" 2018.



وكلف المحافظ المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة، بتشكيل غرفة عمليات لكاة الإدارات الخدمية بالمدينة، تعمل على مدار الساعة، للتصدي لأية مشكلات تتعلق بمطالب واحتياجات رواد المصيف خلال فترة أعياد الربيع.



وأضاف الشعراوي أنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة لتعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى لوحات إرشادية بالأماكن الحيوية بالمدينة، وبردورات مضيئة بجميع الميادين والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والنوبتجيات اللازمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الاحتياجات الزائدة خلال الأعياد، والتصدي لأي طوارئ، وتوفير المياه على مدار اليوم دون انقطاع بسهولة ويسر للمواطنين.