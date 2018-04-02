«الحمد الله»: لن نذهب إلى غزة دون تسلم مسئولياتنا كاملة

قال رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم كافة المسئوليات.



وأضاف الحمد الله، في كلمة له خلال احتفال في بلدة صرة بالضفة الغربية بمناسبة الانتهاء من مشروع تسجيل الأراضي: "من الآن فصاعدًا لن نذهب إلا بتسلم كل مسئولياتنا الكاملة.. سلمونا كل شيء ونحن جاهزون لتسلم مسئولياتنا كاملة.. غير هيك ما في".



ونجا الحمد الله ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج من محاولة اغتيال الشهر الماضي عندما استهدفت قنبلة مزروعة على الطريق موكب الحمد الله خلال توجهه إلى قطاع غزة.





كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، إن على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاختيار بين تسليم مسئولية القطاع كاملة إلى الحكومة أو أن تتحمل هي المسئولية ولكنه لم يحدد وقتا لذلك، ولم يصدر تعقيب فوري من "حماس" على تصريحات الحمد الله.

