رئيس «الوطنية للانتخابات» لـ«السيسي»: نوصيك بمصر وأهلها خيرًا

وجّه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لولاية ثانية.



وقال «لاشين»- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، منذ قليل: «يا سيادة الرئيس نوصيك بمصر وأهلها خيرًا، فإن الشعب يثق فيك، لقد أديت الأمانه خلال فترة الحكم الأولى بكل نزاهة، وتحملت من الصعاب الكثير حتى نجحت في العبور بالوطن إلى بر الأمان، وكان حصاد ذلك خروج الملايين وتأييدك لفترة رئاسية ثانية».



كما وجّه رئيس الوطنية للانتخابات، التحية لكل المصريين في الداخل والخارج، ورجال القضاء والقوات المسلحة ووسائل الإعلام والصحافة والمنظمات الدولية المحلية والدولية، وللمرأة والشباب، ولكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.