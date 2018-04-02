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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:34 م

البرلمان يتقدم بالتهنئة للسيسى بهتافات "تحيا مصر"

لرئيس عبدالفتاح السيسى
لرئيس عبدالفتاح السيسى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2114470

تقدم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت الأسبوع الماضى على منافسه موسى مصطفى موسى.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث رفع الأعضاء أعلام مصر، وسط هتافات "تحيا مصر"، وترديد نشيد "بلادى.. بلادى"، وقوفًا برفع الأعلام.

وأكد عبدالعال على أنه يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسى باسم نواب البرلمان، على تجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته الحكيمة، حيث جاءت نتيجة الانتخابات- التى شهد لها الجميع بحسن سيرها- معبرة عن ثقة الشعب المصرى فى سياسة الرئيس التى ينتهجها.

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