القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
فن
الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:34 م

«ترزي العروسة» في «اتفرج يا سلام» على القناة الثانية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
إخاء شعراوى
dostor.org/2114469

في حلقة اليوم من برنامج «اتفرج يا سلام»، والذي يُذاع عند منتصف ليل الاثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، ينفرد البرنامج بعرض الفيلم الروائي القصير «ترزي العروسة»، والذي يرصد هواجس امرأة في أتيليه لأزياء العرائس، تستعد للرحيل عن المكان، لكنها تُفاجأ بأحداث غريبة، والفيلم إخراج باسل أبو بكر، الذي يستضيفه البرنامج مع الناقد محسن ويفي للتعليق على الفيلم ومناقشة التجربة المثيرة.

«اتفرج يا سلام» إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

«ترزي العروسة» في «اتفرج يا سلام» على القناة الثانية
«ترزي العروسة» في «اتفرج يا سلام» على القناة الثانية
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ حوالي 20 ساعة

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ حوالي 20 ساعة

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ يومين

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ يومين

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ يومين

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

الإطاحة بالمشرف على المعارض والمدير المالى بهيئة الكتاب

البرلمان يتزين بأعلام مصر تزامنًا مع نتيجة الانتخابات الرئاسية

علاء فؤاد: عملنا بكل جهدنا لكي تليق الانتخابات بالدولة المصرية

لوكهيد مارتن تزود مصر بنظام حديث لتطوير طائرات الأباتشي

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

ألبومات الصور

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

«عايد» يتابع سير العملية التعليمية بإدارات الغربية

صور.. محافظ الإسكندرية يسلم منازل «مشروع سترة»

«تعليم الغربية» يُشارك في الحفل الختامي لـ«اعرف بلدك»

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

كشكول

رئيس "تشريح طب الأزهر" يكشف الجديد في علم الأجنة

مدير "تعليم أزهر أسيوط": نسعى للحصول على شهادة الجودة

تكريم الطالبات المتفوقات في "أسيوط الأزهرية".. غدًا

جامعة دمياط تعقد المؤتمر العلمي الثاني "علماء المستقبل" 16 أبريل

"المعاهد الأزهرية" تعلن جداول امتحانات الإعدادي والنقل الثانوي

الأمصار

التعليم العالي يقرر تأجيل انتخابات مجالس الطلبة بعد انعقاد الوطني

البحرين تشارك في «المنتدى العربي الروسي»

الإمارات تتقدم بشكوى ضد قطر للمنظمة الدولية للطيران

بالجنسية والطعام.. ميانمار تستقطب بوذيين لأراضي الروهينجا

وفاة شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان

ads
منوعات

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك