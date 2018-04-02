«ترزي العروسة» في «اتفرج يا سلام» على القناة الثانية

في حلقة اليوم من برنامج «اتفرج يا سلام»، والذي يُذاع عند منتصف ليل الاثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، ينفرد البرنامج بعرض الفيلم الروائي القصير «ترزي العروسة»، والذي يرصد هواجس امرأة في أتيليه لأزياء العرائس، تستعد للرحيل عن المكان، لكنها تُفاجأ بأحداث غريبة، والفيلم إخراج باسل أبو بكر، الذي يستضيفه البرنامج مع الناقد محسن ويفي للتعليق على الفيلم ومناقشة التجربة المثيرة.



«اتفرج يا سلام» إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.



