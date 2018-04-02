القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
عالم
الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:19 م

وصول أشلاء 38 عاملًا هنديًا من العراق لمسقط رأسهم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2114332

أعلنت صحيفة "24" الإماراتية عن وصول أشلاء 38 عاملًا هنديًا، قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في العراق منذ 4 أعوام، لنيودلهي، على متن طائرة خاصة، اليوم الإثنين.

وأكدت الصحيفة أن الطائرة التي تحمل النعوش هبطت في مدينة امريتسار بولاية بنجاب، شمال غرب الهند.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للشئون الخارجية في كيه سنيغ، الذي كان بصحبة النعوش، إن السلطات العراقية تعرفت على الجثث من خلال عينات الحمض النووي "دي إن إيه"، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإعداد سيارات إسعاف لنقل النعوش إلى أسر الضحايا، معظمهم يقيمون في البنجاب.

كان تنظيم داعش اختطف وقتل 39 عامل بناء في الموصل، بعد فترة قصيرة من سيطرة التنظيم على المدينة الواقعة بشمال العراق عام 2014.

وعثر على جثث العمال في مقبرة جماعية بالموصل، ضمن الكثير من الجثث التي اكتشفتها القوات العراقية بعدما استعادت السيطرة على المدينة العام الماضي.

وقال مسئولون إنه مازال يتم التحقق من هوية أشلاء شخص آخر، وعقب إجراء اختبارات الحمض النووي على الجثث، أكدت الحكومة الهندية في 20 مارس الماضي مقتل العمال.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة واجهت انتقادات بسبب التأخر في تأكيد مقتل العمال، كما قالت المعارضة إن الحكومة ضللت أسر الضحايا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ اسبوع

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

منذ أقل من شهر

الاحتلال الإسرائيلى يعترف بتدمير مفاعل نووى فى سوريا

منذ أقل من شهر

كوريا الجنوبية تستعد لإنشاء طريق سريع يربطها بجارتها الشمالية

منذ أقل من شهر

زعيم كوريا الشمالية يريد إبرام معاهدة سلام مع أمريكا

الآن

القتل الرحيم.. هل يمر القاتل الصامت على مصر (تفاعلي)

«البشير» يؤكد أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

«ترامب» يزيد حدة التوتر مع الصين بقرار جمركى جديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

ألبومات الصور

محافظ القاهرة: افتتاح شارع الشريفين في 18 أبريل

عبدالدايم في مسيرة السلام بـ«شرم الشيخ للمسرح والشباب»

بالصور.. حملة على منافذ بيع الأسماك فى المنزلة

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الزهور بعد تطويرها

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يشارك في حفل تكريم موظفين أنهوا خدمتهم

وكيل الأزهر: مناهج شرعية عصرية قريبًا

ننشر أسماء المرشحين لمنصب عميد هندسة المنصورة

"تعليم الغربية" تنظم مسابقة لأوائل الثانوي التجاري

إدارة برنامج "المعلمون أولاً" تمد فترة التقدم لـ15 أبريل

الأمصار

المغرب: اعتقال 2 بتهمة تمويل داعش في سوريا

الرئيس البشير: علاقتنا قوية بمصر

تراجع النشاط الصناعي في الصين

تراجع مؤشرات بورصة الكويت لليوم الثاني على التوالي

مصرع شخص في انهيار جليدي بفرنسا

ads
منوعات

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك