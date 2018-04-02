وصول أشلاء 38 عاملًا هنديًا من العراق لمسقط رأسهم

أعلنت صحيفة "24" الإماراتية عن وصول أشلاء 38 عاملًا هنديًا، قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في العراق منذ 4 أعوام، لنيودلهي، على متن طائرة خاصة، اليوم الإثنين.



وأكدت الصحيفة أن الطائرة التي تحمل النعوش هبطت في مدينة امريتسار بولاية بنجاب، شمال غرب الهند.



ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للشئون الخارجية في كيه سنيغ، الذي كان بصحبة النعوش، إن السلطات العراقية تعرفت على الجثث من خلال عينات الحمض النووي "دي إن إيه"، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإعداد سيارات إسعاف لنقل النعوش إلى أسر الضحايا، معظمهم يقيمون في البنجاب.



كان تنظيم داعش اختطف وقتل 39 عامل بناء في الموصل، بعد فترة قصيرة من سيطرة التنظيم على المدينة الواقعة بشمال العراق عام 2014.



وعثر على جثث العمال في مقبرة جماعية بالموصل، ضمن الكثير من الجثث التي اكتشفتها القوات العراقية بعدما استعادت السيطرة على المدينة العام الماضي.



وقال مسئولون إنه مازال يتم التحقق من هوية أشلاء شخص آخر، وعقب إجراء اختبارات الحمض النووي على الجثث، أكدت الحكومة الهندية في 20 مارس الماضي مقتل العمال.



وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة واجهت انتقادات بسبب التأخر في تأكيد مقتل العمال، كما قالت المعارضة إن الحكومة ضللت أسر الضحايا.



