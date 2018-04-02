«طه»: قطر ستهاجم البحرين عبر قناة «الجزيرة»

قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن قطر تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى مهاجمة البحرين والإساءة لها عبر إعلامها المضلل الممثل في قناة "الجزيرة" الكاذبة، وذلك بسبب الاكتشافات النفطية التي توصلت لها المملكة مؤخرًا.



وكتب طه على موقع "تويتر" قائلًا: "غدًا سيحاول نظام قطر عبر قناة الجزيرة مهاجمة البحرين والإساءة لها، وطبعًا يأتي هذا انتقامًا من أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين للنفط الصخري والغاز العميق، ولخدمة إرهاب إيران في الخليج".



وأضاف طه قائلًا: "هناك فرق بين ناس تكتشف حقول الغاز والنفط كالبحرين ومصر وناس تطلق أول قمر (نانومتري) للفضاء كالإمارات وناس تعلن عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية وستصبح في صدارة الدول المصدرة لها كالسعودية وناس تكتشف طريقة استيراد 3000 بقرة!".