عودة الكهرباء إلى مدينة أبوسمبل بأسوان بشكل كامل

عادت الكهرباء بمدينة أبوسمبل بأسوان، بشكل كامل من خلال ماكينات ديزل، بعد انقطاع دام لمدة تصل إلى 5 أيام، ويرجع نتيجة سقوط أبراج الضغط العالي، إثر العاصفة الترابية التي اجتاحات المحافظة يوم الأربعاء الماضي.



وأكد مصدر بمحافظة أسوان، أنه تم تشغيل جميع المرافق، خاصة محطات المياه والصرف الصحي والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ومحطات الوقود والمخابز والسوق السياحية وكورنيش النيل ومدخل المعبد ومنطقة التقسيمات والفنادق، موضحًا أن الكهرباء وصلت إلى مدينة أبوسمبل بنسبة 100%.



