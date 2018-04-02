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الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:15 م

«الجارديان» تكشف تفاصيل مقتل مجندة بريطانية على يد الجيش التركي

آنا كامبل، البريطانية
آنا كامبل، البريطانية
إسراء أحمد
dostor.org/2114322

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قصة آنا كامبل، البريطانية التي انضمت للمسلحين الأكراد في سوريا.

وقال والد كامبل: "لم أحاول أن أثنيها عن هدفها عندما علمت بنيتها في رغبتها في الانضمام للقوات الكردية التي تقاتل ضد تنظيم داعش في سوريا".

وأشار والد آنا إلى أنه بعد مرور 10 أشهر على قتالها ضمن صفوف الأكراد قتلت آنا في مدينة عفرين بقسفة تركية، في الوقت الذي كانت تحاول فيه إجلاء بعض المدنيين عن المدينة مع رفيقاتها.

وأضاف والد آنا: "والدة آنا كانت ناشطة أيضًا وتأثرت ابنتها بتلك الروح القتالية والتمرد، فمنذ أن كانت طفلة ذهبت لمعكسر في فرنسا لتشارك في حماية اللاجئين، ولن أوقف مسيرتها وسأستكملها".

وقالت شقيقتها سارة: "يقولون إن آنا كانت بطلة وشهيدة، ولكنها كانت أيضًا كتلة متحركة من الحب والمثالية وناشطة وقارئة للروايات والحكايات، وماتت مقاتلة تحمل رشاشًا بيدها".


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