القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
عالم
الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:07 م

الرئيس الفرنسي يدق ناقوس الخطر من «فيسبوك» و«جوجل»

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات
dostor.org/2114315

دق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقوس الخطر من "فيسبوك" و"جوجل"، حيث حذر من أن الشركتين أصبحتا أكبر من أن تتم السيطرة عليهما، ورجح أن تواجه الشركتان التفكيك.

واعتبر "ماكرون"- خلال تصريحات صحفية- أن "فيسبوك" و"جوجل" باتتا محتكرتين سوق الإنترنت ما يعد أمرا خطيرا.

وقال: إن "لديهما قضية كلاسيكية جدا في مسألة الاحتكار، هما لاعبان ضخمان وسيأتي الوقت الذي ستقول لحكومتك وشعبك استيقظوا، لكنني أعتقد أنها ستكون مشكلة أمريكية".

وأوضح أن "الخطر يكمن ليس في انهيار الشركتين أو إفلاسهما بل في خروجهما عن السيطرة"، متوقعًا أن تتعرض الشركتان لخيار التفكيك في هذه المرحلة، وهو ما حدث في البداية للشركات العملاقة في قطاع النفط.

ورغم أن "فيسبوك" و"جوجل" ساهمتا في توفير فرص عمل في فرنسا، إلا أن ماكرون تقدم بمقترح يتضمن إجبار عمالة الإنترنت، على أن يدفعوا ثمن الاضطرابات التي يسببونها في المجتمع، وأن يخضعوا لقوانين الخصوصية الفرنسية أو الأوروبية.

كذلك حذر من أن الذكاء الاصطناعي يعد تهديدا للديمقراطية، بعد أن كان قد أعلن عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في أبحاث الذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار ومواكبة الصين والولايات المتحدة في هذا المجال.

وتلقى موقع "فيسبوك" مؤخرًا سيلا من الانتقادات في أعقاب التقارير، التي أكدت أن المعلومات الشخصية لـ50 مليون مستخدم أمريكي، استخدمتها شركة "كامبريدج أناليتيكا الانتخابية"، خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

موضوعات متعلقة

الاستخدام الضار للروبوتات والذكاء الاصطناعي

خبراء تقنية المعلومات: «جوجل» جاسوس 24 ساعة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ يوم

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 3 أيام

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو

منذ 4 أيام

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ 4 أيام

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ اسبوع

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

الآن

القتل الرحيم.. هل يمر القاتل الصامت على مصر (تفاعلي)

«البشير» يؤكد أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

«ترامب» يزيد حدة التوتر مع الصين بقرار جمركى جديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

ألبومات الصور

محافظ القاهرة: افتتاح شارع الشريفين في 18 أبريل

عبدالدايم في مسيرة السلام بـ«شرم الشيخ للمسرح والشباب»

بالصور.. حملة على منافذ بيع الأسماك فى المنزلة

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الزهور بعد تطويرها

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يشارك في حفل تكريم موظفين أنهوا خدمتهم

وكيل الأزهر: مناهج شرعية عصرية قريبًا

ننشر أسماء المرشحين لمنصب عميد هندسة المنصورة

"تعليم الغربية" تنظم مسابقة لأوائل الثانوي التجاري

إدارة برنامج "المعلمون أولاً" تمد فترة التقدم لـ15 أبريل

الأمصار

المغرب: اعتقال 2 بتهمة تمويل داعش في سوريا

الرئيس البشير: علاقتنا قوية بمصر

تراجع النشاط الصناعي في الصين

تراجع مؤشرات بورصة الكويت لليوم الثاني على التوالي

مصرع شخص في انهيار جليدي بفرنسا

ads
منوعات

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

حكاية زواج تشارلز ديكنز من أم أبنائه العشرة

ads
ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك