بالصور.. «الوطنية للانتخابات» تستعد لإعلان اسم رئيس الجمهورية

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الزهور بعد تطويرها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، حديقة حي الزهور، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور. وأكد الغضبان، خلال تفقده الحديقة، على أن الهدف من تطوير ...