بالصور.. «الوطنية للانتخابات» تستعد لإعلان اسم رئيس الجمهورية
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بعد قليل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بعد قليل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة صباح اليوم، أعمال تطوير منطقة البورصة التي تقوم بها محافظة القاهرة في إطار استكمال مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية. وأشار المحافظ إلى أن منطقة البورصة ...
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