صفقة قطر لشراء 12 طائرة «رافال» تدخل حيز التنفيذ

أعلنت شركة داسو للطيران الفرنسية أن اتفاق قطر لشراء 12 طائرة رافال مقاتلة أخرى دخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي.



وأعلنت قطر، في ديسمبر الماضي، أنه جرى توقيع عقود مع شركة "داسو" في 4 مايو 2015، وذلك لطلب مبدئي لـ24 طائرة رافال، وأن إجمالي الطلب سيصل إلى 36 طائرة.



وبلغت قيمة الصفقة لعام 2015 6.3 مليار يورو "7.8 مليار دولار أمريكي"، وتضمنت صواريخ وطيارين مدربين وحوالي 100 ميكانيكي.



وإلى جانب الرافال، طلبت قطر 24 طائرة يوروفايتر تايفون و6 مدربين من طراز "هوك"، كما حصلت على طائرة بوينغ إف -15 كيو، كما تستخدم القوات الجوية القطرية طائرة ميراج 2000-5.



وتأتي هذه الصفقة استمرارًا لمحاولات قطر لمواجهة المقاطعة العربية في ظل استمرار الأزمة القطرية طيلة عشرة أشهر، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات والبحرين"، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، الأمر الذي تتنصل منه الدوحة حتى الآن.