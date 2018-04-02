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الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:03 م

موسكو: واشنطن تعزز وجودها على الضفة الشرقية لنهر الفرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2114309

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي: «إن الولايات المتحدة الأمريكية عززت وجودها خلال الشهر الأخير على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ما أدى إلى إقامة منشآت عسكرية وسلطات محلية وعزل هذه المنطقة عن سوريا».

وأضاف لافروف، في تصريحات له اليوم الإثنين: «نشعر بقلق عميق على الرغم من التأكيدات المتكررة بأن هدف الولايات المتحدة الوحيد في سوريا هو مكافحة الإرهاب، ولكننا لاحظنا في الأشهر الأخيرة أن واشنطن عززت وجودها بشكل جاد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وعلى جزء كبير من الأراضي السورية حتى الحدود مع العراق»، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تعزز منشآتها العسكرية هناك فحسب، بل شكلت سلطات محلية موالية لها أيضًا.

وقال لافروف: «إن هذا يأتي في سياق عزل هذه المناطق عن بقية أراضي سوريا، بالرغم من أنهم أكدوا لنا أنه لا يوجد خطط للولايات المتحدة الأمريكية بتقسيم سوريا».

وفيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبًا، قال لافروف إن بلاده تتابع هذا الأمر، إذا أعلن ترامب الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من سوريا، فهذا يعني أنه على الأقل ملتزم بتصريحاته السابقة المتعلقة بأن الولايات المتحدة ستغادر سوريا بعد الانتصار على داعش.

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