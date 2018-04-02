«مصطفى»: استغلال أصول شركات «الكيماوية» فى مشروعات عقارية

قال المهندس عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الشركات التابعة، إذ توجد شركات تعدت خسائرها رأس المال 10 مرات، وهو ما يصعب معه توفير التمويل لتطويرها، بالإضافة إلى مشاكل إنتاجية حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من الشركات مقارنة بمثيلها أو حتى بما هو مخطط لها فضلا عن ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات وزيادة معدلات الفاقد، ما أدى إلى تراجع جودتها أيضا.



وأضاف "مصطفى"، خلال مؤتمر شركة فاروس القابضة اليوم الإثنين، أن هناك مشكلة تتمثل فى الناحية الإدارية، إذ لم يكن هناك نظام واضح لتقييم الإدارات المتعاقبة، وبالتالى قيم العمل لم تعد موجودة مثل ربط صرف الحافز مقابل الإنتاج.



وتابع: "نحاول حل جميع المشاكل السابقة، من خلال إعادة الهيكلة الفنية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الحالية، وإضافة طاقات جديدة، واستغلال أصول الشركات غير المستغلة مثل بعض الشركات التى تمتلك أراضى عقارية فى أماكن مميزة يمكن نقلها واستغلال تلك الأراضى فى إنشاء مشروعات عقارية".