الخميس.. «مصر الخير» تطلق 5 صناديق استثمارية خيرية

تعقد مؤسسة مصر الخير مؤتمرًا صحفيا، الخميس المقبل، للإعلان عن إطلاق 5 صناديق استثمارية خيرية لتمويل مختلف مجالات مؤسسة مصر الخير لتنمية المواطن المصري عن طريق مشروعات تحميه من الفقر، ودعم التعليم، وسد منابع الأمية، وتعزيز صحة المواطن المصرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة مباشر والبورصة المصرية.



يأتي ذلك بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومحسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، وعبدالعزيز علي، العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.