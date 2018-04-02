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الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:00 م

لافروف: الدول الغربية تخطت الحدود مع روسيا بشأن «سكريبال»

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
أ ش أ
dostor.org/2114303

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من الدول الغربية تخطت الحدود مع روسيا وتلجأ إلى أكاذيب واتهامات دون أدلة بشأن قضية سيرجي سكريبال.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بنجلاديش أبوالحسن محمود علي، أن "الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وعدة دول تحذو حذوهما بصورة عمياء تتجاوز حدود اللائق، وتلجأ إلى الأكاذيب والتضليل، نحن نرد على ذلك بهدوء، ونصر على أن أي اتهامات أو ادعاءات يجب أن تكون مدعومة بالوقائع".

وعلق لافروف على طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سكريبال، قائلًا: إن "موسكو لا تريد أن تتشبه بألعاب الأطفال، التي تخوضها الدول الغربية"، مؤكدًا أنه لا علاقة لروسيا بتسميم سكريبال، وأن لندن اتخذت حكمًا مسبقًا بشكل غير مقبول.

من جانبه، أكد وزير خارجية بنجلاديش، أبوالحسن محمود، أنه أجرى محادثات وناقش آفاق العلاقات الثنائية بين الدولتين، لافتًا إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم دعمًا تامًا، فيما لعب الدور الروسي دورًا مهمًا في مساندة بنجلاديش.

وقال محمود: "تمكنا من تحقيق مشروع المحطة الكهروذرية بالمشاركة الروسية"، مضيفًا أن رئيسة الوزراء زارت روسيا، في وقت سابق، بشأن المحطة لأنها كانت حلمًا لبنجلاديش، كما ناقشت آنذاك آفاق التعاون مع بوتين في مجالي التعاون والاقتصاد.

وتابع محمود: "وقعنا اتفاقية تعاون في مجال التجارة، واليوم نجري اللقاء الأول للوفد التجاري"، لافتًا إلى أن بنجلاديش تسير على خطى التحول الاقتصادي وتعمل على تطوير جميع المجالات.

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