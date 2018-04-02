الكويت تُنشئ أول محرك بحثي للاقتصاد المعرفي بالشرق الأوسط

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، البدء في إنشاء محرك بحثي للاقتصاد المعرفي، لتعزيز رأس المال البشري الإبداعي والذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط.



وقال الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية، في تصريح صحفي اليوم: "إن محرك البحث الجديد سيسهم في إطلاع الباحثين والمؤسسات الكويتية المعنية على أحدث الدراسات العالمية في مجال الاقتصاد المعرفي كما يرسي دعائم تطبيقات الاقتصاد المعرفي في البلاد".



وأكد مهدي استمرار جهود دعم وتعزيز البيئة البحثية في الكويت، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء رأسمال بشري إبداعي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جاذبة للاستثمار البشري.



وأضاف مهدى: "محرك بحث الاقتصاد المعرفي يعد أحد الروافد العلمية التي تمكن الباحثين والمهتمين وطلاب العلم والمؤسسات العامة والخاصة من أسباب العلم والمعرفة والاطلاع على أحدث الدراسات والمجلات العلمية في مجال الاقتصاد المعرفي، ما يضيف لبنة أخرى ضمن جهود المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في بناء البنية المعرفية في الكويت".



من جهته، قال المستشار في الأمانة العامة للتخطيط، خالد الحشاش: "إن محرك البحث سيرتبط بأهم وأبرز المجلات والدوريات العالمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد المعرفي وإدارة المعرفة والابتكار والريادة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقيادة بهدف تنويع سبل التعليم وتوفيرها بشكل مجاني للباحثين والمهتمين بالاقتصاد المعرفي".



وأضاف الحشاش أنه يتوقع إطلاق محرك البحث للاقتصاد المعرفي، خلال سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يتميز بطابعه الاجتماعي التواصلي بين الباحثين، مما يعزز من نقل ومشاركة المعرفة والتواصل المباشر بين الباحثين بأحدث الطرق المعاصرة.