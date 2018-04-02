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اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:56 م

ننشر خطة الحكومة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
راندا التوني
dostor.org/2114295

كشف تقرير حكومي عن استهداف الحكومة تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، وذلك عن طريق توفير المعلومات الخاصة عن حجم القطاع وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها، وتوفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يتناسب مع طبيعة العاملين بهذا القطاع.

وأفاد التقرير بتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها والانتقال تدريجيا، على فترة زمنية مناسبة، من نظم الدفع النقدي إلى آليات المدفوعات والتسويات المصرفية والإلكترونية والتشديد على حظر التعامل من قِبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة، وهو ما تحققه جزئيا منظومة الضريبة على القيمة المضافة.

وتعمل الحكومة على رفع كفاءة وقدرة القطاع غير الرسمي على تقديم السلعة بالكفاءة والجودة المطلوبة، ومد الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمي، وتوفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها للانتقال إلى الأماكن.

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