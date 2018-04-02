رسميًا.. الإمارات تشكو قطر لـ«الإيكاو»

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.



وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة "54" من اتفاقية شيكاجو، والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.



وقال السويدي إن "ما تعرضت له الطائرات المدنية الإماراتية يشكل خرقًا متعمدًا من قِبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات"، مشيرًا إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.



وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" ستحدد لاحقًا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.



يُذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير الماضي طائرتين مدنيتين أخريين ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.