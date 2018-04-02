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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:56 م

ليوم أطيب وألذ.. جربي طريقة جديدة لعمل بلح الشام

بلح الشام
بلح الشام
شيماء دهب
dostor.org/2114291

«أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته».. لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ؛ للفوز بـ«قلب حبيبها».

ولمساعدتك في هذا الأمر؛ نقدم لك، يوميًا، قائمة بـ«ألذ وأشهى الأطباق»، وطبق اليوم هو «بلح الشام».

المقادير:
2 كوب من الدقيق المنخول، 2 كوب من الماء، ½ كوب من الزيت، عدد 5 صفار بيض، عدد 5 بيضات، ½ ملعقة صغيرة من الملح، زيت غزير للقلي، شربات بارد.

طريقة التحضير:
1- قومي بوضع خليط مقادير الدقيق والماء والزيت مرة واحدة مع التقليب بصورة جيدة حتى تحصلين على عجينة لينة وطرية بحيث لا تلتصق بأطراف الوعاء.

2- قومي برفع الوعاء من على النار واتركيه ليبرد، وقومي بوضع البيضة الأولى مع التقليب بشدة حتى تتجانس البيضة مع الخليط، ومن ثم تتم إضافة البيضة الثانية وهكذا مع مراعاة ألا يتم إضافة البيضة إلا بعد أن تتجانس البيضة السابقة.

3- قومي بإضافة مقدار صفار البيض الموجود بمقادير طريقة عمل بلح الشام أعلاه مع الخفق جيدًا وحتى تحصلي على عجينة متماسكة وخليط متجانس.

4- قومي بوضع العجينة التي حصلتي عليها في كيس حلواني مخصص لبلح الشام، وبعد أن يصبح الزيت فاترًا اضغطي على الكيس بيديك بحيث يتم قص بلح الشام بالطول المناسب بالقرب من الزيت.

5- بمجرد أن يحصل البلح على اللون الذهبي أخرجية ثم قومي بوضعه في الشربات.. وبالهنا والشفا.

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