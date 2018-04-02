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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:55 م

«صحة الإسكندرية» تشن حملات لمراقبة الأغذية قبيل شم النسيم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الإسكندرية - أحمد عاشور:
dostor.org/2114290

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلي، عن قيام حملات الرقابة على الأغذية، بتوجيه سعيد صابر، مراقب عام الأغذية بالمديرية.

وضبط 27 برميل جريت فروت بمصنع جوجو للعصائر ببرج العرب الجديدة، بمعرفة أحمد السكري، مراقب أغذية إدارة برج العرب الجديدة، ومفتشي الأغذية بالإدارة وزن البرميل 50 كيلوجرامًا بوزن إجمالي 1350 كيلوجرامًا؛ لانتهاء الصلاحية حيث مدون علي البرميل إنتاج 26-3-2016 صلاحية لمدة عامين، وتم تحرير محضر جنحة صحية والعرض على النيابة العامة.

ولفت إلى أنه تم التحفظ الصحي، على 13 جوال خروب مجروش وزن الجوال 50 كيلوجرامصا بوزن إجمالي 650 كيلوجرامًا لوجود سوس حي به، لحين ورود نتائج التحليل.

«صحة الإسكندرية» تشن حملات لمراقبة الأغذية قبيل شم النسيم
«صحة الإسكندرية» تشن حملات لمراقبة الأغذية قبيل شم النسيم
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