استمرار المظاهرات ضد النظام الهندي

ذكرت وسائل إعلام هندية أن السلطات الهندية اضطرت إلى إغلاق البث المباشر، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال في العديد من الأماكن الهندية، إثر المظاهرات المنددة بسياسات النظام، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنيين، اليوم الإثنين.



وبحسب صحيفة "لايف هندوستان" الهندية، فإن الاحتجاجات جاءت بعد قرار المحكمة العليا بتغيير القانون بشأن التعذيب والعقوبات المُقررة عام 1989، بعدما أعلنت في 20 مارس الماضي حظر الاعتقالات التلقائية وتسجيل حالات جنائية بموجب قانون الطوائف المُصنفة والقبائل، وتشريع يهدف إلى حماية المجتمعات المهمشة من سوء المعاملة والتمييز.



وتحولت المظاهرات المُنددة بتلك التشريعات إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، أمس الأحد، بالإضافة إلى مقتل أربعة في مادهيا براديش، وواحد في راجستان، وواحد في ولاية فيروزابار في أوتار براديش، كما شهدت مدينة ميروت العديد من الأحداث العنيفة، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا، اليوم.



وأضافت الصحيفة أنه تم إحراق العديد من السيارات في عدد من المدن الهندية، في البنجاب وبيهار وأوديشا، فيما أشارت إلى أن المتظاهرين أغلقوا شبكة النقل والسكك الحديدية بالإضافة إلى حرق مركز للشرطة في ميروت، ما أدى إلى لجوء الحكومة الهندية إلى فرض حظر التجوال.



وفي ولاية أوتار براديش الغربية فجّر المتظاهرون العديد من السيارات ووضعوا حجارة على مركز شرطة ماندي، حيث أصيب أربعة جنود، وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع و50 جولة من إطلاق النار على الهواء لتفريق المتظاهرين الشرسة، وبالرغم من ذلك تستمر التظاهرات حتى الآن.

