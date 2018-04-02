بابا الفاتيكان: نطلب ثمار مصالحة من أجل الأرض المقدسة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى المصالحة في الأراضي المقدسة واليمن وسائر الشرق الأوسط، ووضع حد فوري للإبادة القائمة في سوريا، وأن يتم احترام الحق البشري، وتسهيل الحصول على المساعدات فيها.



وقال بابا الفاتيكان- في عظته صباح اليوم بساحة القديس بطرس-: "نطلب ثمار مصالحة من أجل الأرض المقدسة، التي وفي هذه الأيام أيضًا تجرحها نزاعات مفتوحة لا تستثني العُزَّل؛ نطلبها من أجل اليمن والشرق الأوسط بأسره لكي يسود الحوار والاحترام المتبادل على الانقسامات والعنف".