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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:53 م

تعليق رئيس الحكومة الإثيوبية الجديد على سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد
وكالات
dostor.org/2114283

علق رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، على بناء سد النهضة قائلًا: «سد النهضة يعتبر الموحد للشعوب الإثيوبية»، تزامنًا مع مرور 7 أعوام على بدء بنائه.

ودعا أحمد، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بعد المصادقة على تعيينه وأدائه اليمين الدستورية، الشعب الإثيوبي، للاستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع في بناء النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، صدّق مجلس النواب في جلسة استثنائية، بالإجماع على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، خلفا لـ«ديسالين»، الذي استقال من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير الماضي.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع.

وقدرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، أي ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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