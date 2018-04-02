«القابضة المعدنية» تطالب بتطبيق تجربة ألمانيا فى أسعار الطاقة

طالب الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتطبيق التجربة الألمانية باستثناء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة من أسعار الطاقة الحالية، التى تخضع لبرنامج لتحرير الدعم عنها، مضيفا أن تأثير تطبيق شرائح أسعار الطاقة حاليا على المصانع مكلف وسيؤدى لإغلاقها، ولا بد من إعداد دراسة مماثلة لألمانيا توضح تأثير رفع دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، والتى سيؤدى إغلاقها إلى تأثير سلبى على الناتج المحلى الإجمالى.



وأكد نافع، خلال كلمته بمؤتمر شركة فاروس القابضة اليوم الإثنين، ضرورة محاسبة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار مختلفة تساعدها على الاستمرار إذا أرادت الدولة استمرارها، وبخاصة أن تلك الشركات بنيت بسبب وجود فائض للدولة من الطاقة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية سعى المصانع كثيفة الاستهلاك على تطبيق تكنولوجيا لتوفير الطاقة، وبناء محطات طاقة متجددة خاصة بها.



وأوضح "نافع" أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغ عددها 15 شركة، تعانى من صعوبات إدارية وفنية ومالية، كما أن هناك شركات متعثرة من الصعب هيكلتها بسبب بعد اجتماعى وثقافى، ولكن الهدف الرئيسى حاليا وقف نزيف الخسائر، والتحول إلى الأرباح من خلال استغلال المزايا التنافسية وإعادة هيكلة الإدارة ورفع كفاءتها الفنية.



وأضاف، أن البورصة تنتظر طرحا ثانويا من شركة مصر للألومنيوم، ولم يتم تحديد نسبة هذا الطرح الثانوى، مشيرا إلى أن نجاح برنامج الطروحات متوقف على جدول الطروحات وآلية التسعير وقيمة عادلة غير مبالغ فيها.