ضبط طبيب تلاعب فى قسيمة توريد بنكية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط طبيب بيطرى بسوهاج متهم بالتلاعب فى قسيمة توريد نقدية، منسوب صدورها لأحد البنوك.



وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، قد تلقت معلومات بتلاعب «خالد. م»، طبيب بيطرى بإدارة طهطا البيطرية، فى قسيمة توريد نقدية منسوب صدورها لأحد البنوك فرع طهطا بقيمة مبلغ 2200 جنيه لصالح إحدى شركات المنتجات البيطرية قيمة منتجات بيطرية اشتراها من الشركة عن طريق سحبها على الأسكانر وتحميلها على جهاز الكمبيوتر وتغيير قيمة مبلغ الإيداع ليصبح المبلغ 22 ألف جنيه على خلاف الحقيقة.



وبالتحري وبمخاطبة البنك، الذى أفاد بعدم صحة قسيمة التوريد المثبت بها مبلغ اثنان وعشرين ألف جنيه، وأن المتحرى عنه لم يقوم بتوريد قيمة تلك القسيمة لصالح الشركة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.