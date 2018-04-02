ضبط عملية تهريب هواتف محمولة وكاميرات بالغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والكاميرات والساعات بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة على رحلة طيران كوندور رقم De774 القادمة من مطار فرانكفورت، اشتبه رامى مروان مأمور الجمرك فى راكب ألمانى الجنسية.



وبالعرض على جابر موسى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من محمد جابر ومحمود صبرى لتفتيش الحقائب الخاصة بالراكب، فتبين وجود 70 تليفونا من ماركات مختلفة، و5 كاميرات تصوير ديجيتال مختلفة، و35 ساعة يد حريمى ورجالى مختلفة و80 شاحن تليفون و60 سماعة تليفون بين طيات الملابس.



واتخذ الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك بالغردقة، الإجراءات القانونية، وحُرر محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.